У Вінниці затримали 39-річного чоловіка, який був адміністратором каналів у YouTube і Telegram, де він розповсюджував інформацію, що закликала до протидії діяльності ТЦК. Про це повідомляє 24 Канал, посилаючись на Службу безпеки України.

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Що відомо про затриманого блогера

Хоча в СБУ і не називала імені правопорушника, проте мова йде про Олександра Шавлюка, блогера, який називає себе адвокатом та веде канал "Шавлюк Медіакор" на YouTube.

Зверніть увагу! На каналі він публікував матеріали про "зловживання" з боку ТЦК, критикував мобілізацію і умови служби в армії. За даними платформи YouControl, Шавлюк володіє компанією "ПравоЕкспоГруп Шавлюк і партнери" і має закриту групу в Telegram, де надавав платні консультації з питань ухилення від мобілізації.

Крім того, зібрані для української армії донати чоловік привласнював собі, що підтверджують дані слідства.

На основі зібраних доказів СБУ повідомила Шавлюку про підозру у державній зраді, шахрайстві, протидії законним діям ЗСУ, а також порушенні рівноправності громадян.

Нещодавно СБУ затримала 34-річного агента ФСБ в Донецькій області, який під виглядом волонтера ООН збирав інформацію про розташування Сил оборони на Покровському напрямку.