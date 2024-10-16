Стало відомо, що СБУ затримали працівника Укренерго, який підтримував злочинні дії Росії у війні проти України.

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"Ненавиджу цих х*хлів"

Ним виявився один з керівників департаменту безпеки держпідприємства, який відповідав за охорону стратегічно важливих об’єктів Об’єднаної енергосистеми України.

Слідство встановило, що посадовець при розмовах з колегами та знайомими виправдовував злочини росіян, зокрема повітряні атаки на цивільну інфраструктуру нашої держави.

Крім того, під час телефонних дзвінків своїм приятелям чоловік повідомляв їм інформацію про наслідки ракетно-дронових ударів по українських енергооб’єктах.

Одночасно посадовець співав дифірамби Кремлю та ставив під сумнів існування держави Україна. Також він сам висловлював бажання до масового вбивства українців.

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Кіберфахівці СБУ поетапно задокументували злочинні дії фігуранта і затримали його за місцем проживання у Києві.

Наразі зловмиснику вже повідомлено про підозру за фактом виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Росії проти України, глорифікація її учасників, вчинені службовою особою. Йому загрожує до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна.

На тлі цієї події в Укренерго зробили заяву. Там наголосили, що компанія забезпечує максимальну співпрацю зі слідством. Також на підприємстві створена внутрішня комісія, яка здійснює службову перевірку.

Будь-які прояви виправдовування російської агресії для колективу Укренерго є неприйнятними. Особливо, з урахуванням того, що від атак окупантів на робочих місцях загинули 9 наших співробітників, а ще 11 – полягли на фронті, зі зброєю в руках,

– йдеться у повідомленні компанії.