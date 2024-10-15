Ректор та проректор приватного вишу обіцяли чоловікам безкоштовну відстрочку. До схеми вони залучили й посадовця військової служби правопорядку, повідомляють у СБУ.

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Студентська схема

Фігуранти справи обіцяли "ухилянтам" безперешкодне зарахування на бакалаврат власного та іноземного вишів. "Вступивши" до університету без екзаменів, "клієнти" могли отримати відстрочку від військової служби.

Після розслідування СБУ, комісія Ужгородського РТЦК та СП скасувала відстрочки для 225 чоловіків, що скористалися "студентською схемою".

СБУ також викрили подібну схему і на Київщині, де чоловіків "задніми числами" оформлювали до аспірантури як студентів коледжу, де вони насправді не вчилися. Вартість такої "послуги" сягала 8 тисяч доларів.

У Черкасах троє працівників військово-лікарської комісії продавали фальшиві висновки про непридатність до військової служби за станом здоров'я.

Порушникам загрожує до 8 років позбавлення волі.