Стало известно, что СБУ задержали работника Укрэнерго, который поддерживал преступные действия России в войне против Украины.

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"Ненавижу этих х*хлов"

Им оказался один из руководителей департамента безопасности госпредприятия, который отвечал за охрану стратегически важных объектов Объединенной энергосистемы Украины.

Следствие установило, что чиновник при разговорах с коллегами и знакомыми оправдывал преступления россиян, в частности воздушные атаки на гражданскую инфраструктуру нашего государства.

Кроме того, во время телефонных звонков своим приятелям мужчина сообщал им информацию о последствиях ракетно-дронных ударов по украинским энергообъектам.

Одновременно чиновник пел дифирамбы Кремлю и ставил под сомнение существование государства Украина. Также он сам выражал желание к массовому убийству украинцев.

Запись разговоров подозреваемого, где он выражает ненависть к Украине: смотрите видео

Киберспециалисты СБУ поэтапно задокументировали преступные действия фигуранта и задержали его по месту жительства в Киеве.

Сейчас злоумышленнику уже сообщено о подозрении по факту оправдания, признания правомерной, отрицание вооруженной агрессии России против Украины, глорификация ее участников, совершенные должностным лицом. Ему грозит до восьми лет лишения свободы с конфискацией имущества.

На фоне этого события в Укрэнерго сделали заявление. Там отметили, что компания обеспечивает максимальное сотрудничество со следствием. Также на предприятии создана внутренняя комиссия, которая осуществляет служебную проверку.

Любые проявления оправдания российской агрессии для коллектива Укрэнерго неприемлемы. Особенно, с учетом того, что от атак оккупантов на рабочих местах погибли 9 наших сотрудников, а еще 11 – полегли на фронте, с оружием в руках,

– говорится в сообщении компании.