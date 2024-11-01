В Виннице задержали 39-летнего мужчину, который был администратором каналов в YouTube и Telegram, где он распространял информацию, призывающую к противодействию деятельности ТЦК. Об этом сообщает 24 Канал, ссылаясь на Службу безопасности Украины.

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Что известно о задержанном блогере

Хотя в СБУ и не называла имени правонарушителя, однако речь идет об Александре Шавлюке, блогера, который называет себя адвокатом и ведет канал "Шавлюк Медиакор" на YouTube.

Обратите внимание! На канале он публиковал материалы о "злоупотреблениях" со стороны ТЦК, критиковал мобилизацию и условия службы в армии. По данным платформы YouControl, Шавлюк владеет компанией "ПравоЭкспоГрупп Шавлюк и партнеры" и имеет закрытую группу в Telegram, где предоставлял платные консультации по вопросам уклонения от мобилизации.

Кроме того, собранные для украинской армии донаты мужчина присваивал себе, что подтверждают данные следствия.

На основе собранных доказательств СБУ сообщила Шавлюку о подозрении в государственной измене, мошенничестве, противодействии законным действиям ВСУ, а также нарушении равноправия граждан.

Недавно СБУ задержала 34-летнего агента ФСБ в Донецкой области, который под видом волонтера ООН собирал информацию о расположении Сил обороны на Покровском направлении.