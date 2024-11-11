Известно, что задержанные выполняли задания от оккупантов на Кировоградщине, Полтавщине и Черкасщине, передает 24 Канал со ссылкой на СБУ.

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Охотились за авиатехникой и энергообъектами

Так, в Кировоградской области трое мужчин в возрасте 17 и 18 лет проникли на военный аэродром, где пытались сжечь вертолет ВСУ.

Кроме этого, они хотели уничтожить одну из ключевых электроподстанций региона, чтобы оставить без света десятки тысяч местных жителей.

На Полтавщине рецидивист сжег военный джип, который был задействован в выполнении задач на восточном фронте. Ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за угон автомобиля, а осенью 2024 года получил заказ из России на поджог автотехники ВСУ.

В Черкасской области 34-летний житель поджег трансформаторную подстанцию, обеспечивавшую железнодорожное движение на одном из участков региона.

Сейчас всем задержанным сообщено о подозрении по трем статьям:

диверсия, совершенная в условиях военного положения;

препятствование законной деятельности ВСУ;

умышленное уничтожение или повреждение имущества.

Все злоумышленники находятся под стражей. Им грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Установлено, что фигуранты были завербованы врагом, когда искали "легких" заработков в Телеграмм-каналах.

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