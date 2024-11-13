Взрыв произошел, когда авто двигалось по улице Тараса Шевченко, передает 24 Канал со ссылкой на росСМИ.

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Очевидцы пытались оказать помощь водителю, вытащили его из машины и передали медикам, но травмы оказались несовместимыми с жизнью. По словам очевидцев, под дном у автомобиля образовалась дырка - это может говорить об установленном СВУ.

По предварительным данным, во взорванной машине в Севастополе находился капитан 1-го ранга Черноморского флота.