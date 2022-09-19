Россияне надеялись использовать для обороны естественные рубежи, однако они этого не могут сделать. Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт, летчик-инструктор и полковник запаса ВСУ Роман Свитан.

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Развитие плацдармов

Эксперт отметил, что река Оскол не широка, поэтому ее форсировать достаточно просто, если левый берег очищен от российских войск.

"Действительно, в некоторых местах есть форсирование. ВСУ вышли на определенные плацдармы – преимущественно на северном течении в районе Купянска, а также в южном – в районе Лимана. То есть мы имеем как минимум два плацдарма", – пояснил специалист.

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По его мнению, эти территории имеют хорошие перспективы, чтобы дальше продолжать деоккупацию севера и северо-запада Луганской области и выйти на ту линию обороны, которую россияне построили вдоль линии "Валуйки – Сватово – Рубежное".

ВСУ могут с двух сторон (это север и юг Оскольского водохранилища) попытаться взять эту линию обороны "в клещи". Есть такая возможность. Если будет достаточно сил по средствам украинской армии – все возможно в ближайшее время,

– добавил Свитан.

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Почему россияне отступают от реки Оскол

Обозреватель подчеркнул, что россиянам не помогают природа и месторасположение сил.

Есть такое понятие, как "сила Кориолиса" , которая делает западный берег реки выше восточного. И поскольку река Оскол и водохранилище имеют восточный берег ниже западного, то удерживать его сложно. Россияне отходят на более удобные системы обороны, не используя реку. Поэтому бои будут в районе второй основной линии – вблизи Сватового,

– рассказал аналитик.

По его словам, несмотря на то, что оккупанты оставляют неудобную пойменную восточную сторону реки Оскол, у них не хватает резервов, чтобы удерживать северную границу Луганской области и рубеж "Валуйки – Сватово – Рубежное".

"Поэтому туда перебросили те части, которые вышли из "Изюмского плацдарма" – они пытаются "закопаться" там. Там также есть части луганских "мобиков", которые успели уйти с юга от Изюма. Эта оборона бесперспективна для россиян, потому что им нужно в 5 – 7 раз больше войск", – считает эксперт.

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"Сватово могут взять "в клещи"

Специалист отметил, что российско-украинская война не фронтальная, поскольку почти все сражения идут вдоль дорог.

"Освобождают и берут под контроль узловые пункты. Одним из узлов на севере Луганской области является "Сватовский плацдарм", в центре которого города Сватово и Старобельск. То есть для выполнения задачи освобождения Луганской области украинским войскам достаточно взять эти два населенных пункта", – убежден обозреватель.

По мнению Свитана, освобождать эти города проще, чем Изюм и Купянск. Но для того чтобы взять Сватово – нужно "разобраться" с Лиманом.

После деоккупации Лимана открывается "оперативное пространство" и выход на Сватово. Здесь уже будет зависеть от сил, ресурсов и постановки задач. Сватово могут освобождать либо ударом с юга на север – со стороны Лимана, либо с Купянска – с севера на юг. Также этот удар может быть с двух сторон, чтобы взять Сватово "в клещи",

– отметил аналитик.

Он указал, что у россиян нет возможности содержать эти два города. Все потому, что оккупанты могут бросить на их оборону только деморализованные части, вышедшие из-под Изюма и "мобиков" из Луганска.

"Разобраться с ними можно довольно просто. В то же время движение на "Сватовский плацдарм" будет только после деоккупации или окружения Рубежного, Северодонецка и Лисичанска, чтобы избежать угроз для ВСУ с тыла", – резюмировал Свитан.

Контрнаступление ВСУ: последние новости

За сутки 18 сентября украинские военные на Юге 11 раз били по позициям оккупантов с авиации. Волы попали в два пункта управления войсками, позиции российских сил ПВО, место сосредоточения вооружения и техники, станцию радиоэлектронной борьбы, а также в понтонную переправу.

Президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем обращении 18 сентября пояснил, что "затишье" на фронте после освобождения Харьковской области на самом деле является подготовкой к следующим действиям.

Тем временем в американском Институте изучения войны показали карту успехов ВСУ за 200 дней полномасштабной войны. Там видно, как с апреля наши военные уволили более 60 тысяч квадратных километров территории Украины.

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