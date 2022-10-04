Переговори вже не мають сенсу

Це для 24 каналу прокоментував радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк. Він зауважив, що, звичайно, проводити переговори з Росією, яка намагається привласнити собі українські території, продовжує обстрілювати Україну ракетами та порушувати міжнародне право в повному обсязі, немає жодного сенсу.

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Переговори – це гарне слово. Але Росія ніколи не пропонує переговорів, вона пропонує ультиматуми різних видів, і пропонує затвердити ці ультимативні вимоги,

– наголосив Подоляк.

А в нинішніх умовах, коли Україна має військові успіхи, переформатований порядок денний, консолідовану підтримку партнерів та розуміння своєї стратегії, виникає питання – навіщо нам узагалі йти на ультимативні вимоги Росії під виглядом переговорів?

"Є позиція, яку Україна зафіксувала. Будь ласка, хочете переговорний процес – це нормально, але маєте спершу вивести всі свої війська до міжнародно визнаних кордонів 1991 року, припинити вогонь і тоді почнемо переговорний процес. Усе чітко сказано, зараз це документально зафіксовано, щоб ні в кого не було жодних спокус", – пояснив позицію України радник голови ОП.

Про що говорить реакція Росії на указ Зеленського

Реакція Росії на задокументоване рішення президента України не змусила себе чекати. Речник Путіна Дмітрій Пєсков не проявив жодної фантазії і вирішив просто "перевести стрілки". Він заявив, що у Кремлі чекатимуть на зміну позиції Зеленського або ж на іншого президента України.

Як зауважив Подоляк, Росія сьогодні дзеркалить все, що робить Україна, тож нарешті всі побачили, що "король – дійсно голий".

"Вони не можуть креативити, не можуть контролювати порядок денний. Сьогодні він контролюється у повному обсязі Україною вже практично за всіма напрямками", – каже він.

Ми хочемо показати всім, що Росію не треба боятися і треба формувати свій порядок денний, і тоді Росія змушена буде виконувати хоча б якусь частку міжнародного права,

– підсумував Михайло Подоляк.

Михайло Подоляк про переговори з Росією та указ Зеленського: дивіться відео

Про що мовиться в указі президента

Указ Володимира Зеленського став затвердженням рішення Ради національної безпеки і оборони України, яка ухвалила його 30 вересня – після того, як Путін заявив про анексію українських областей.

Президент підписав документ 4 жовтня. У ньому вказано, що цим указом вводиться у дію відповідне рішення РНБО про неможливість проведення переговорів з президентом Росії Путіним, а контроль за його виконанням покладається на секретаря РНБО Олексія Данілова.