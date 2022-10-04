Нагадаємо, що 30 вересня Владімір Путін озвучив рішення про анексію тимчасово окупованих територій Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей. Відповідні дії стали причиною спричинили певні наслідки для самої країни-агресорки.

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З Путіним ніхто вести переговори не буде

Відповідний указ підписав Володимир Зеленський 4 жовтня. Таким чином він затвердив рішення РНБО, прийняте у день проголошення анексії Росією захоплених територій. Очільник держави своїми діями дав чітко зрозуміти, що Україна, якщо й вестиме переговори, то вже за іншого президента країни-агресорки.

Ясна річ, що від цього потужно спалахнуло у Кремлі. Відреагував на указ Зеленського речник Путіна Дмітрій Пєсков. Він, у традиційній для самого диктатора манері, вирішив перевести стрілки. Мовляв, тепер у Росії очікують або:

на зміну позиції Зеленського щодо перемовин;

на зміну самого президента в Україні.

Щодо останнього, то він цинічно заявив, мовляв, наступний глава держави турбуватиметься про народ України. Так і хочеться спитати: "Боже, та що ти верзеш?". Нам про турботу про громадян розповідатиме речник президента, який 21 вересня підписав смертний вирок щонайменше 300 тисячам росіян. І це лише офіційна цифра тих, кого планують мобілізувати у країні-агресорці.

У Кремлі хочуть у всьому звинуватити Зеленського

Висловити своє невдоволення вирішив і віцеспікер РадФеду Костянтин Косачов. Він зауважив, що указ Зеленського – "прагнення розділити відповідальність за свідомо неправильне рішення". Тут у нас знову виникає бажання подискутувати. Адже чиє там рішення він вважає неправильним? Рішення захищати свою територію від агресора?!

Нагадаємо, що саме Владімір Путін, його військо та вся країна, 24 лютого 2022 року здійснили повномасштабний напад на Україну. І саме з Росії надходять моторошні накази вбивати, катувати, ґвалтувати та грабувати.

І якщо вже й говорити про перекладання відповідальності, то нехай краще глянуть на рішення вищого військового керівництва. Путін останнім часом настільки загнаний у глухий кут успішним контрнаступом, що він не знає, що й робити. Диктатор з Кремля усіма силами намагається зробити винним кого завгодно у поразках, лиш би не себе. Цьому підіграють і російські пропагандисти, які переконують населення країни в тому, що Путін усе робить правильно. Але це просто його підлеглі постійно лажають.

Додамо, що 30 вересня РНБО ухвалила також низку інших рішень. Вони стосувалися заявки України про вступ до НАТО, а також зміцнення оборонного комплексу нашої держави. Крім того, Кабмін отримав доручення збільшити військово-технічну допомогу нашій державі для протистояння з Росією.

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