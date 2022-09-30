Таку думку 24 каналу висловив політолог Володимир Фесенко. За його словами, прессекретар російського диктатора і сам нерідко говорить про необхідність перемовин.
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"Треба було продемонструвати силу та рішучість"
Як зазначив Фесенко, Пєсков спеціально зробив таку заяву у той день, коли Путін оголосив про анексію окупованих територій України.
У день цього пропагандистського шоу треба було продемонструвати силу та рішучість. Це гра й не більше. Це імітація, усього-на-всього пропагандистський спектакль,
– наголосив політолог.
Чому заява Пєскова – фарс
За його словами, скільки б в Росії не розповідали, що не зацікавлені в переговорах, реальні кроки свідчать про зовсім протилежне.
- Путін неодноразово передавав через президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана сигнали про те, що Кремль не проти сісти за стіл перемовин.
- На саміті Шанхайської організації співробітництва у Самарканді російський диктатор виправдовувався перед прем'єр-міністром Індії Нарендрою Моді за свої дії в Україні. Тоді Путін заявив, що Кремль хоче переговорів і звинуватив президента Зеленського у тому, що той буцімто до них не готовий.
"Війна стає безкомпромісною"
Фесенко зазначив, що Україна й справді не збиралася йти на переговори на умовах Росії. А після анексії українських територій ні про які перемовини вже й справді не йдеться.
Головний наслідок цього пропагандистського шоу у тому, що Путін відрізав будь-яку можливість для компромісів. Війна стає безкомпромісною. Єдиний шлях розв'язати нинішні проблеми у військовому протистоянні між Україною та Росією – це військовий. Інших варіантів зараз немає,
– наголосив Фесенко.
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Росія заявила про анексію окупованих територій України: коротко
- Російський диктатор Владімір Путін 30 вересня оголосив про рішення включити до складу Росії території Запорізької, Херсонської, Луганської та Донецької областей.
- Під час виступу диктатор заявив, що "ці люди стануть росіянами на завжди". Також він запропонував Україні відновити мирні переговори.
- Президент України Володимир Зеленський заявив, що переговорів з Путіним не буде. За його словами, Україна готова до діалогу, але вже з іншим президентом Росії.