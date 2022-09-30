Таку думку 24 каналу висловив політолог Володимир Фесенко. За його словами, прессекретар російського диктатора і сам нерідко говорить про необхідність перемовин.

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"Треба було продемонструвати силу та рішучість"

Як зазначив Фесенко, Пєсков спеціально зробив таку заяву у той день, коли Путін оголосив про анексію окупованих територій України.

У день цього пропагандистського шоу треба було продемонструвати силу та рішучість. Це гра й не більше. Це імітація, усього-на-всього пропагандистський спектакль,

– наголосив політолог.

Чому заява Пєскова – фарс

За його словами, скільки б в Росії не розповідали, що не зацікавлені в переговорах, реальні кроки свідчать про зовсім протилежне.

Путін неодноразово передавав через президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана сигнали про те, що Кремль не проти сісти за стіл перемовин.

На саміті Шанхайської організації співробітництва у Самарканді російський диктатор виправдовувався перед прем'єр-міністром Індії Нарендрою Моді за свої дії в Україні. Тоді Путін заявив, що Кремль хоче переговорів і звинуватив президента Зеленського у тому, що той буцімто до них не готовий.

"Війна стає безкомпромісною"

Фесенко зазначив, що Україна й справді не збиралася йти на переговори на умовах Росії. А після анексії українських територій ні про які перемовини вже й справді не йдеться.

Головний наслідок цього пропагандистського шоу у тому, що Путін відрізав будь-яку можливість для компромісів. Війна стає безкомпромісною. Єдиний шлях розв'язати нинішні проблеми у військовому протистоянні між Україною та Росією – це військовий. Інших варіантів зараз немає,

– наголосив Фесенко.

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Росія заявила про анексію окупованих територій України: коротко