Ердоган також запросив до Туреччини володимира путіна. Це він зробив ще під час візиту в Сочі.

Зверніть увагу путін та Ердоган в Сочі говорили понад 4 години за закритими дверима: про що домовлялись

Чому Ердоган запропонував зустріч президентам

За словами турецького лідера, він продовжуватиме сприяти вирішенню війни шляхом дипломатії та переговорів.

Так само як я сказав путіну під час мого візиту в Сочі, я нагадав Зеленському, що ми можемо провести зустріч між ними,

– зазначив Ердоган.

Нагадаємо, що ще у березні Ердоган закликав Зеленського та путіна приїхати до Туреччини. Він заявляв, що готовий прийняти президентів для проведення перемовин з метою завершення війни росії в Україні.

До речі, президент росії володимир путін планує відвідати саміт G20. Також на захід запрошено українського лідера Володимир Зеленського.

Раніше в Офісі Президента не виключали, що Володимир Зеленський може відвідати саміт G20, якщо там буде володимир путін. У кремлі одразу заявили: зустрічі не буде.

Зустріч Зеленського з путіним

В Офісі Президента наголосили, що жодних перемовин про зустріч Володимира Зеленського та Володимира Путіна наразі не ведуть. Проте консультації щодо відновлення експорту зерна з ООН – досить інтенсивні. Про це розповів голова Офісу Президента Андрій Єрмак.

Єрмак наголосив, що ніяких перемовин щодо зустрічі Зеленського та Путіна зараз немає. Зокрема – за участі Туреччини. В ОП принаймні про такі сигнали не чули.

"Президент багато говорив про нашу позицію щодо цього. Консультації щодо експорту українського зерна продовжуються – на рівні ООН", – зауважив Єрмак.

Варто переглянути – Ердоган покликав путіна на зустріч із Зеленським: дивіться відео