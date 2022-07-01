Про це розповів голова Офісу Президента Андрій Єрмак під час спільного брифінгу з колишнім генсеком НАТО та керівником фонду Rasmussen Global Андерсом Фогом Расмуссеном. Перед цим засідала міжнародна робоча група з напрацювань гарантій безпеки.

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Ніяких перемовин щодо зустрічі з Путіним зараз нема

Єрмак наголосив, що ніяких перемовин щодо зустрічі Зеленського та Путіна зараз немає. Зокрема – за участі Туреччини. В ОП принаймні про такі сигнали не чули.

Президент багато говорив про нашу позицію щодо цього. Консультації щодо експорту українського зерна продовжуються – на рівні ООН,

– зауважив Єрмак.

Голова ОП повідомив, що розмови про це ведуть і турецькою стороною і з генсеком ООН Антоніу Гутеррішем. Проте конкретних дат зустрічі немає. При цьому Єрмак додав, що для України на першому місці – питання безпеки.

Що відомо про засідання робочої групи

Андерс Фог Расмуссен наголосив, що робоча група зібралась вперше, отож давати певні пояснення чи пропозиції – це зарано. Водночас порозуміння серед експертів є. Мовиться, зокрема, про те, щоб забезпечити Україні потужне та спроможне військо.

Треба говорити про гарантії безпеки для інших країн. Зокрема, США – це потужний кандидат. Окрім того, є Велика Британія з її сильною позицією,

– додав Расмуссен.

За словами ексгенсека НАТО, це – неповний перелік. Також важливою є й економічна міць України, бо без економічного розвитку потужної армії не буде.

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Перемовини між Україною та Росією: останні новини

Радник голови ОП Михайло Подоляк зазначив, що перемовини між Росією та Україною зараз не на часі.

Росія продовжує висувати ультимативні вимоги, бо переконана у можливості тактичної перемоги.

Для повернення у переговорний процес Києву потрібно перемогти на полі бою, аби перемовини велись за умовами української сторони.

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