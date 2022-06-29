Про це глава бельгійського уряду повідомив перед стартом форуму 29 червня. Він зазначив, що цей саміт – вже успіх, адже доєднання Фінляндії та Швеції до НАТО зробить Європу більш безпечною.

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Ця війна має бути виграна на полі бою

Де Кроо наголосив, що НАТО постійно перебуває на контакті з президентом Володимиром Зеленським.

Ми висловили свою чітку думку, що ця війна може бути виграна лише на полі бою. НАТО має підтримувати український народ стільки, скільки це буде потрібно, аби зупинити російську агресію,

– пояснив де Кроо.

Прем'єр Бельгії визнав, що стратегія Північноатлантичного альянсу має бути оновлена.

Бельгія була однією з перших країн, яка підтримала Україну

Де Кроо зауважив, що Бельгія підтримує Україну з самого початку і була однією з перших країн, які надіслали військову допомогу.

Підтримка української армії – це шлях зупинити Росію. І ми залишимося з Україною на цьому шляху,

– додав де Кроо.

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Головні заяви з саміту НАТО в Мадриді

Генсек НАТО Єнс Столтенберг зазначив, що Росія отримує ще більшу присутність військ біля своїх кордонів.

Приєднання Фінляндії та Швеції, каже Столтенберг, покаже Путіну, що попри всі його дії, двері Альянсу залишаються відчиненими.

Очікується, що НАТО оновить свою стратегію, у якій Росію зазначать як найбільшу загрозу.

Радник голови МВС Вадим Денисенко сподівається, що на саміті НАТО ухвалять рішення про нове озброєння для України.

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