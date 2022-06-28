Будем сподіватися, що на цьому саміті буде сказано про постачання зброї для України. Про це 24 каналу розповів речник міністра внутрішніх справ України Вадим Денисенко.

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Він також сподівається, що на саміті НАТО зʼявиться розуміння необхідності максимально озброювати країни Євросоюзу. Адже Україна – це лише перший етап задуманої війни Володимиром Путіним.

Якби ми не воювали, то війна б точно перейшла на Прибалтику,

– повідомив Вадим Денисенко.

Зброя Нато

Речник міністра внутрішніх справ України зазначив, що українська дипломатія дуже активно працює над тим, щоб НАТО надало зброю.

"Це один з найголовніших напрямків роботи нашої дипломатії на сьогоднішній момент", – додав Вадим Денисенко.

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