Будем надеяться, что на этом саммите будет сказано о поставках оружия Украине. Об этом 24 канала рассказал спикер министра внутренних дел Украины Вадим Денисенко.
Важно Количество российских кафиров резко перевалило за 35 тысяч: актуальные потери врага
Он также надеется, что на саммите НАТО появится понимание необходимости максимально вооружать страны Евросоюза. Ведь Украина – только первый этап задуманной войны Владимиром Путиным.
Если бы мы не воевали, то война бы точно перешла на Прибалтику,
– сообщил Вадим Денисенко.
Оружие Нато
Представитель министра внутренних дел Украины отметил, что украинская дипломатия очень активно работает над тем, чтобы НАТО предоставило оружие.
"Это одно из главных направлений работы нашей дипломатии на сегодняшний момент", – добавил Вадим Денисенко.
Вадим Денисенко о российских обстрелах: смотрите видео
Последние новости о НАТО
- Через четыре месяца после начала войны в Украине страны НАТО наконец-то решили обсудить помощь странам Балтии в случае российского нападения, а также дополнительную помощь Украине, которая уже ведет борьбу.
- На убийство россиян гражданских в Кременчуге перед саммитом НАТО отреагировал президент Польши Анджей Дуда. Он отметил, что ответом на ракетный удар по ТЦ должно быть увеличение военной поддержки для Украины.
- На саммите НАТО в Мадриде будет утверждена новая стратегическая концепция Североатлантического союза. В соответствии с ней Россию определят самой большой и прямой угрозой.
- Североатлантический альянс ответил на критику в свою сторону. Речь идет о том, что НАТО недостаточно помогает Украине. НАТО не согласна с критикой о том, что мало помогает Украине. Об этом заявил заместитель генсека Альянса Мирча Джоанне.
- В НАТО не будут привлекать свои мощности, чтобы создать коридор для экспорта зерна в Черном море. Там считают, что это приведет к еще большему обострению ситуации.
- НАТО увеличит количество своих сил быстрого реагирования до более чем 300 тысяч человек. В настоящее время такие силы насчитывают около 40 тысяч военных. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в преддверии саммита Альянса в Мадриде. Он отметил, что на этой встрече будет принята новая концепция безопасности, в которой Россия будет признана не партнером организации, а угрозой.