Будем надеяться, что на этом саммите будет сказано о поставках оружия Украине. Об этом 24 канала рассказал спикер министра внутренних дел Украины Вадим Денисенко.

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Он также надеется, что на саммите НАТО появится понимание необходимости максимально вооружать страны Евросоюза. Ведь Украина – только первый этап задуманной войны Владимиром Путиным.

Если бы мы не воевали, то война бы точно перешла на Прибалтику,

– сообщил Вадим Денисенко.

Оружие Нато

Представитель министра внутренних дел Украины отметил, что украинская дипломатия очень активно работает над тем, чтобы НАТО предоставило оружие.

"Это одно из главных направлений работы нашей дипломатии на сегодняшний момент", – добавил Вадим Денисенко.

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