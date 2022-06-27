НАТО не согласно с критикой о том, что мало помогает Украине. Об этом заявил заместитель генсека НАТО Мирча Джоанэ в интервью "Европейской правде".

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Помощь нужно рассматривать комплексно

По словам Джоанэ, роль организации следует рассматривать в комплексе со всем, чем помогают Украине партнеры.

У нас у НАТО есть согласие о "распределении ролей". Альянс оказывает Украине нелетальную помощь, а государства-члены – летальное оружие. Поэтому я советую друзьям в Киеве воспринимать нашу помощь в целом,

– подчеркнул заместитель генсека.

Нелетальная помощь в этом случае – топливо, средства химической, биологической и ядерной защиты, борьба в киберпространстве и с дезинформацией и учения ВСУ, которые происходили после 2014 года.

"Конечно, мы все аплодируем и невероятно восхищаемся смелостью ваших солдат. Но один из компонентов их успеха на поле боя – это то, что их научили ведению боя по стандартам НАТО", – добавил Мирча Джоанэ.

Украина может рассчитывать на оружие западных образцов

Заместитель генсека НАТО говорит, что Украина может рассчитывать на постепенный переход к оружию западных образцов. Ведь запасы советской техники иссякают. Джонэ говорит, что НАТО в этом поможет. Также он отметил, что главной задачей альянса в этой войне является избежать эскалации.

"Когда мы согласовали такое распределение задач – Альянс работает с нелетальными средствами, а союзники оказывают Украине военную поддержку – это решение было намеренно. НАТО должно тщательнейшим образом избегать эскалации и возможности войны между Россией и НАТО, которая не пойдет на пользу никому. При всем уважении к Украине, но наша задача номер один – это защита миллиарда людей, живущих на пространстве НАТО", – отметил заместитель генсека.

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