НАТО не погоджується з критикою про те, що мало допомагає Україні. Про це заявив заступник генсека НАТО Мірча Джоане в інтерв'ю "Європейській правді".

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Допомогу треба розглядати комплексно

За словами Джоане, роль організації слід розглядати у комплексі з усім, чим допомагають Україні партнери.

У нас у НАТО є згода про "розподіл ролей". Альянс надає Україні нелетальну допомогу, а держави-члени – летальну зброю. Тому я раджу друзям у Києві сприймати нашу допомогу в цілому,

– наголосив заступник генсека.

Нелетальна допомога в цьому випадку це – паливо, засоби хімічного, біологічного та ядерного захисту, боротьба в кіберпросторі та з дезінформацією та навчання ЗСУ, що відбувалися після 2014 року.

"Звичайно, ми всі аплодуємо та неймовірно захоплюємося сміливістю ваших солдат. Але один з компонентів їхнього успіху на полі бою – це те, що їх навчили веденню бою за стандартами НАТО", – додав Мірча Джоане.

Україна може розраховувати на зброю західних зразків

Заступник генсека НАТО каже, що Україна може розраховувати на поступовий перехід на зброю західних зразків. Адже запаси радянської техніки вичерпуються. Джона каже, що НАТО в цьому допоможе. Також він зазначив, що головним завданням альянсу в цій війні є уникнути ескалації.

"Коли ми узгодили такий розподіл задач – Альянс працює з нелетальними засобами, а союзники надають Україні військову підтримку – це рішення було навмисне. НАТО має найретельніше уникати ескалації та можливості війни між Росією та НАТО, яка не піде на користь нікому. За всієї поваги до України, але наше завдання номер один – це захист мільярда людей, що живуть на просторі НАТО", – наголосив заступник генсека.

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