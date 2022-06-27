Об этом заявил в генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в преддверии саммита Альянса в Мадриде. Он отметил, что на этой встрече будет принята новая концепция безопасности, в которой Россия будет признана не партнером организации, а угрозой.

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Увеличение числа сил быстрого реагирования НАТО

На саммите мы укрепим нашу передовую защиту. Мы увеличим боевые группы в восточной части альянса до уровня бригад. И трансформируем силы реагирования НАТО и увеличим количество наших сил быстрого реагирования до более чем 300 000 человек,

– сказал генеральный секретарь НАТО.

Он отметил, что планируемая реструктуризация Североатлантического союза является частью новой модели сил для всей Европы. Это обеспечит больше сил быстрого реагирования. Кроме того, эти силы также могут быть переброшены на определенные территории. Это означает, что немецкие солдаты могут быть предназначены для поддержки литовских войск в случае нападения России.

Другие изменения в НАТО

Генсек уточнил, что расширение до уровня бригад будет не во всех 8 странах, где есть боевые группы, а только в некоторых. Он добавил, что также будут увеличены возможности НАТО реагировать на кризисы на конфликты, включая предварительное размещение вооружения.

"Больше систем защиты, таких как системы противовоздушной обороны, укрепление командования и контроля", – объяснил Йенс Столтенберг.

Также, по его словам, войскам установят фиксированное время для оперативной готовности. Обсуждается, что одни силы должны быть готовы к выполнению задач максимум за десять дней, другие – за 30 или 50 дней. Такие детали определят в новых региональных оборонных планах, которые должны быть готовы в следующем году.

Отметим, что силы быстрого реагирования НАТО – это военные подразделения, выделенные государствами-участниками альянса в распоряжение Оперативного командования альянса, предназначенные для оказания оперативной поддержки операциям НАТО.

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