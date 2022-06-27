Про це заявив у генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг напередодні саміту Альянсу в Мадриді. Він зазначив, що на цій зустрічі приймуть нову концепцію безпеки, в якій Росія буде визнана не партнером організації, а загрозою.

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Збільшення кількості сил швидкого реагування НАТО

На саміті ми зміцнимо наш передовий захист. Ми збільшимо бойові групи у східній частині альянсу до рівня бригад. Та трансформуємо сили реагування НАТО і збільшимо кількість наших сил швидкого реагування до понад 300 000 осіб,

– сказав генеральний секретар НАТО.

Він зазначив, що запланована реструктуризація Альянсу є частиною нової моделі сил для всієї Європи. Це забезпечить більше сил швидкого реагування. Крім того, ці сили також можуть перекинути на певні території. Це означає, що німецькі солдати можуть бути призначені для підтримки литовських військ у разі нападу Росії.

Інші зміни в НАТО

Генсек уточнив, що розширення до рівня бригад буде не у всіх 8 країнах, де є бойові групи, а тільки в деяких. Та додав, що також будуть збільшені можливості НАТО реагувати на кризи на конфлікти, включаючи попереднє розміщення озброєння.

"Більше систем захисту, таких як системи протиповітряної оборони, зміцнення командування та контролю", – пояснив Єнс Столтенберг.

Також за його словами, військам встановлять фіксований час для оперативної готовності. Обговорюється, що одні сили мають бути готові до виконання завдань максимум за десять днів, інші – за 30 або 50 днів. Такі деталі визначать в нових регіональних оборонних планах, які мають бути готові наступного року.

Зазначимо, що сили швидкого реагування НАТО – це військові підрозділи, виділені державами-учасницями альянсу у розпорядження Оперативного командування альянсу, які призначені для надання оперативної підтримки операціям НАТО.

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