Об этом в интервью рассказал заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоан. Он отмечает, что НАТО не будет привлекать свои военные силы. Это приведет к серьезному обострению ситуации.

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Привлечение военных мощностей НАТО не поможет разрешению ситуации. Напротив, мы считаем, что это приведет к обострению, – отметил господин Джоане.

Есть другие варианты, как помочь экспортировать зерно Украины

Джоане подчеркнул, что международные партнеры Украины работают над тем, как организовать экспорт зерна. Среди вариантов – перевозка продукции по железной дороге и автомобильным путям в порты Евросоюза. Это нелегко организовать, но так, по его словам, вполне реально вывезти часть проданного зерна.

Впрочем, организацию безопасных коридоров в Черном море для экспорта зерна до сих пор рассматривают. В НАТО признают, что организовать это действительно непросто, ведь нужно договариваться с Россией.

"Второй вариант – который действительно очень сложный – это организовать безопасные коридоры по Черному морю. Их соорганизатором будет Россия, потому что Россия – игрок на этой сцене", – отметил Мирча Джоане.

Он подчеркнул, что такие коридоры пытаются сделать с помощью Турции, работающей здесь посредником.

Россия коварно блокирует торговые пути в Черном море

Российские кафиры, в частности Путин, цинично рассказывают, что не мешают Украине экспортировать зерно. Но именно они разместили в Черном море военные корабли и заминировали соответствующие торговые пути.

Турция и Румыния уже неоднократно обнаруживают морские мины, расставленные Россией. Эксперты считают, что в Черном море может быть около 600 таких устройств . Они создают опасность для судоходства и не только. К примеру, в Одесской области уже взорвался мужчина из-за такой российской мины.

Украина пытается решить проблему с экспортом зерна. Есть возможность вывозить его через Румынию и Польшу . Но эти пути неидеальны.

Историк Тимоти Снайдер вообще отмечал, что Кремль собирается устроить голод в мире. А блокада торговых путей в Украине – один из этапов реализации коварного плана.

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