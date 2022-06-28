Росія сподівалася на те, що зможе нападати на суверенні країни та не отримувати жодного спротиву. Окупанти кричать, що НАТО їх оточує, адже оборонний Альянс навколо окупантів не влаштовує.

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Росія отримає ще більшу присутність НАТО біля своїх кордонів

Очільник російського МЗС зробив гучну заяву про те, що війна проти України триватиме доти, доки НАТО буде надавати ЗСУ зброю. Також він бовкнув про те, що розширення Альянсу Кремль вважає неприпустимим.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг повідомив, що зважати на заяви Росії ніхто не буде. Відповідну заяву він зробив після того, як Туреччина дала "зелене світло" Швеції та Фінляндії на приєднання до Альянсу та підписала з ними відповідний меморандум.

Те, що відбувається зараз – це найшвидший процес приєднання до НАТО, і це чіткий меседж президенту Росії Володимиру Путіну про те, що двері НАТО відкриті,

– сказав Столтенберг.

Також він додав, що Путін вимагав припинити розширення Альянсу, але після нападу на Україну він "отримає більше НАТО біля своїх кордонів".

Раніше Путін вимагав від НАТО припинити розширення на Схід, а також вивести свій контингент з країн Балтії та Східної Європи. Божевільний диктатор сподівався на швидке захоплення України та подальшу загарбницьку кампанію, але героїчні ЗСУ поламали усі його плани.

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