Але я відзначила для себе й інше з публічної інформації – у проєкті документу вперше йтиметься і про загрози Китаю. Дуже правильно.

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Загальна проблема

Китай та Росія у довгостроковій перспективі – це взаємопов'язана частина проблеми. Не здивуюся, якщо проти Китаю і санкції буде введено на наступному кроці (щоб "мильна бульбашка" у вигляді російської економіки швидше луснула).

Китай думав, що можна відсидітися в позиції "між" – слабкою Росією (допомагати, але негласно і несильно) і водночас уникнути санкцій Заходу, використовуючи при цьому Росію як свого васала проти США та Європи. Усе спрямоване на ламання Заходу.

Але діючи через ширму, а не безпосередньо. А потім, коли все буде зроблено, можна прибирати геополітично поодинці. У тому числі й саму Росію, в якій незрозуміло з якої голівниці вирішили перейти від логіки "крали-кайфували" до логіки "вбивали".

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Позиція Заходу

Але так не вийде. Світ ділиться, діаметральність позицій стає чіткішою. Це добре видно по Європі, коли та сама Німеччина (з точки зору самої Німеччини) проходить через масштабну трансформацію політики (оборонної, зокрема).

Якщо Захід буде єдиним, Китай із Росією не винесуть цього протистояння. Англійців взагалі ще ніхто не перемагав. Але Росія і Китай (за ширмою) вирішили порушити паритет війною (як це було в XX столітті).

Про найновішу стратегію – трохи пізніше, ближче до саміту. Але загалом її давно треба було прийняти.

Попередню концепцію, розроблену під керівництвом Мадлен Олбрайт, було прийнято ще 2010 року на саміті в Лісабоні. Вона відображала виклики, які існували перед Альянсом на той момент (проблема тероризму, Афганістан, Балкани, боротьба з піратством, зокрема). Там навіть є фраза, що "НАТО прагне справжнього стратегічного партнерства з РФ".

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