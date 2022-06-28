Але я відзначила для себе й інше з публічної інформації – у проєкті документу вперше йтиметься і про загрози Китаю. Дуже правильно.
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Загальна проблема
Китай та Росія у довгостроковій перспективі – це взаємопов'язана частина проблеми. Не здивуюся, якщо проти Китаю і санкції буде введено на наступному кроці (щоб "мильна бульбашка" у вигляді російської економіки швидше луснула).
Китай думав, що можна відсидітися в позиції "між" – слабкою Росією (допомагати, але негласно і несильно) і водночас уникнути санкцій Заходу, використовуючи при цьому Росію як свого васала проти США та Європи. Усе спрямоване на ламання Заходу.
Важливо Зворотний відлік уже почався: врятувати світ можна лише одним способом
Позиція Заходу
Але так не вийде. Світ ділиться, діаметральність позицій стає чіткішою. Це добре видно по Європі, коли та сама Німеччина (з точки зору самої Німеччини) проходить через масштабну трансформацію політики (оборонної, зокрема).
Про найновішу стратегію – трохи пізніше, ближче до саміту. Але загалом її давно треба було прийняти.
Попередню концепцію, розроблену під керівництвом Мадлен Олбрайт, було прийнято ще 2010 року на саміті в Лісабоні. Вона відображала виклики, які існували перед Альянсом на той момент (проблема тероризму, Афганістан, Балкани, боротьба з піратством, зокрема). Там навіть є фраза, що "НАТО прагне справжнього стратегічного партнерства з РФ".
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