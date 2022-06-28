Намагаються сіяти паніку серед простих людей, думаючи, що внутрішній тиск зляканих людей змусить владу піти на капітуляцію.

Читайте Зворотний відлік уже почався: врятувати світ можна лише одним способом

Це тероризм

Це вже не "війна", це тероризм. І ми знову повертаємось до того, про що говорили у лютому. Нам потрібна ППО, авіація і, бажано, пряма участь Заходу у війні.

Що, мишебрати, це вкладається у вашу грьобану концепцію про "єдиний народ"?

У ТРЦ, по якому вдарила Росія, було понад 1000 осіб / Фото ДСНС

Важливо Ракетні обстріли Києва: названо мету Путіна

Як працює рашистська ракета Х-22, якою розбомбили ТРЦ у Кременчуці: дивіться відео