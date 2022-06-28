Пытаются сеять панику среди простых людей думая, что внутреннее давление испуганных людей заставит власть пойти на капитуляцию.

Читайте Обратный отсчет уже начался: спасти мир можно только одним способом

Это терроризм

Это уже не "война", это терроризм. И мы снова возвращаемся к тому, о чем говорили в феврале. Нам надо ПВО, авиация и, желательно, прямое участие Запада в войне.

Что, мышебратья, это укладывается в вашу гребаную концепцию про "единый народ"?

В ТРЦ, по которому ударила Россия, находилось более 1000 человек / Фото ГСЧС

Важно Ракетные обстрелы Киева: названа цель Путина

По теме – Как работает рашистская ракета Х-22, которой разбомбили ТРЦ в Кременчуге: смотрите видео