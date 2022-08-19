Эрдоган также пригласил в Турцию владимира путина. Это он сделал еще во время визита в Сочи.

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Почему Эрдоган предложил встречу президентам

По словам турецкого лидера, он будет продолжать содействовать решению войны путем дипломатии и переговоров.

Так же, как я сказал путину во время моего визита в Сочи, я напомнил Зеленскому, что мы можем провести встречу между ними,

– отметил Эрдоган.

Напомним, что еще в марте Эрдоган призвал Зеленского и путина приехать в Турцию. Он заявлял, что готов принять президентов для проведения переговоров с целью завершения войны россии в Украине.

Кстати, президент россии владимир путин планирует посетить саммит G20. Также на мероприятие приглашен украинский лидер Владимир Зеленский.

Ранее в Офисе Президента не исключали, что Владимир Зеленский может посетить саммит G20, если там будет владимир путин. В кремле сразу заявили, что встречи не будет.

Встреча Зеленского с путиным

В Офисе Президента подчеркнули, что никаких переговоров о встрече Владимира Зеленского и владимира путина пока не ведут. Однако консультации по возобновлению экспорта зерна с ООН достаточно интенсивны. Об этом рассказал глава Офиса Президента Андрей Ермак.

Ермак подчеркнул, что никаких переговоров по поводу встречи Зеленского и путина сейчас нет. В частности – с участием Турции. В ОП, по крайней мере, о таких сигналах не слышали.

"Президент много говорил о нашей позиции по этому поводу. Консультации по экспорту украинского зерна продолжаются – на уровне ООН", – отметил Ермак.

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