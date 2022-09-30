Нещодавно кремлівський просто-таки благав Україну про перемовини через світових лідерів. Однак 20 – 21 вересня Путін одноосібно змінив стратегію війни. Про це 24 каналу сказав політтехнолог Михайло Шейтельман.

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Диктатору відмовили усі

"Будьмо чесні, Путін практично стояв на колінах та цілував Зеленському ноги, аби той прийшов на перемовини", – сказав Шейтельман.

Безумовно, очільник Кремля був готовий поступитися Херсонською та Запорізькою областями в обмін на повну анексію Криму, Донецької та Луганської областей, роззброєння України та інше. Перелік умов був чималий.

"Зрозуміло, що він був згоден на те, що Україна роззброїться, а через місяць він назад захопить і на цьому все", – зауважив політтехнолог.

Та ми на це не пішли. Захід також не захотів брати у цьому участі, і не став тиснути на Україну.

Усі відмовили Путіну. Йому також відмовив Схід, не лише Захід. Йому відмовили в усіх його "хотілках" на саміті ШОС. Тому він вирішив: "Якщо ви так, то ми приєднали",

– відзначив Михайло Шейтельман.

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Очевидно, що при житті Путіна Росія більше не зможе підписати новий закон, і відмовитися від Херсонської та Запорізької області. Виявляється історично ніякий генерал Ушаков кров за Херсон не проливав. "Як він вийде і народу це скаже? "Я про Ушакова погарячкував" – так він сказати не може", – підсумував Шейтельман.

Анексія українських територій: що відомо

У Росії до цього дня готувалися без перебільшення 8 років. І саме 30 вересня, напередодні свого дня народження, Путін оголосив про анексію українських територій – Херсонської, Запорізької, Донецької та Луганської областей.

Про це кремлівський диктатор заявив під час свого звернення. За його словами, у цій частині України "підтримують Росію", мовляв, у людей там з окупантами "спільна доля" та "духовний зв'язок, який передавали дітям і внукам".

В Офісі Президента вже відреагували на цинічні заяви Путіна. За словами голови ОП Андрія Єрмака, Україна продовжить звільняти тимчасово окуповані території, попри заяви російського диктатора. Він наголосив, що Україна – єдина.

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