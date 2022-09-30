Недавно кремлевский просто умолял Украину о переговорах через мировых лидеров. Однако 20 – 21 сентября Путин единолично изменил стратегию войны. Об этом 24 каналу сказал политтехнолог Михаил Шейтельман.

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Диктатору отказали все

"Будем честны, Путин практически стоял на коленях и целовал Зеленскому ноги, чтобы тот пришел на переговоры", – сказал Шейтельман.

Безусловно, глава Кремля был готов уступить Херсонскую и Запорожскую области в обмен на полную аннексию Крыма, Донецкой и Луганской областей, разоружение Украины и другое. Список условий был немалый.

"Понятно, что он был согласен с тем, что Украина разоружится, а через месяц он назад захватит и на этом все", – отметил политтехнолог.

Но мы на это не пошли. Запад также не захотел принимать в этом участия и не стал давить на Украину.

Все отказали Путину. Ему также отказал Восток, не только Запад. Ему отказали во всех его "хотелках" на саммите ШОС. Поэтому он решил: "Если вы так, то мы присоединили",

– отметил Михаил Шейтельман.

Позицию Путина и политическое решение страны-агрессора четко озвучил Медведев: "Россия избрала свой путь, дороги назад нет".

Очевидно, что при жизни Путина Россия больше не сможет подписать новый закон и отказаться от Херсонской и Запорожской области. Оказывается, исторически никакой генерал Ушаков кровь за Херсон не проливал. "Как он выйдет и народу это скажет? "Я об Ушакове погорячился" – так он сказать не может", – подытожил Шейтельман.

Аннексия украинских территорий: что известно

В России к этому дню готовились без преувеличения 8 лет. И именно 30 сентября, накануне своего дня рождения, Путин объявил об аннексии украинских территорий – Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей.

Об этом кремлевский диктатор заявил во время своего обращения. По его словам, в этой части Украины "поддерживают Россию", мол, у людей там с оккупантами "общая судьба" и "духовная связь, которую передавали детям и внукам".

В Офисе Президента уже отреагировали на циничные заявления Путина. По словам главы ОП Андрея Ермака, Украина продолжит освобождать временно оккупированные территории, несмотря на заявления российского диктатора. Он подчеркнул, что Украина – единственная.

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