Щоб хоч якось притягнути "напад" на Росію, Путін провів фейкові референдуми. Їх результати не признає жодна цивілізована країна, однак цього йому й не потрібно. Адже тепер визволення Україною своїх територій він може пояснити нападом на Росію, що для росіян дозволить виправдати хоч повну мобілізацію, хоч застосування ядерної зброї.

До теми Путін пояснив анексію українських територій "незаконним" розвалом СРСР

Путін цинічно прокоментував псевдореферендуми

Спершу божевільний диктатор Путіна зазначив, що Україна повинна "поважати вільне волевиявлення людей". На його думку, лише таким може бути шлях до миру.

Проте нагадаємо, що це "вільне волевиявлення" проходило під дулами автоматів та з усіма можливими порушеннями. Ці референдуми є не чим іншим, як анексією територій України.

Ми будемо захищати нашу землю всіма силами та засобами, які у нас є. І зробимо все, щоб забезпечити безпечне життя наших людей. В цьому велика визвольна місія нашого народу,

– підкреслив "миротворець" Путін.

Однак, звісно, на цих цинічних заявах він не зупинився, та пообіцяв обов'язково відбудувати зруйновані міста і селища, які, нагадаємо, й були зруйновані внаслідок його неспровокованої агресії, та працювати над підвищенням рівня безпеки.

"Разом зробимо так, щоб громадяни в нових регіонах відчували підтримку всього народу Росії, всієї країни", – зазначив диктатор.