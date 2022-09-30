Чтобы хоть как-то объяснить "нападение" на Россию, Путин провел фейковые референдумы. Их результаты не признает ни одна цивилизованная страна, но этого ему и не нужно. Ведь теперь освобождение Украиной своих территорий он может объяснить нападением на Россию, что для россиян позволит оправдать хоть полную мобилизацию, хоть применение ядерного оружия.

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Путин цинично прокомментировал псевдореферендумы

Сначала безумный диктатор Путина отметил, что Украина должна "уважать свободное волеизъявление людей". По его мнению, только таким может быть путь к миру.

Однако напомним, что это "свободное волеизъявление" проходило под дулами автоматов и со всеми возможными нарушениями. Эти референдумы не что иное, как аннексия территорий Украины.

Мы будем защищать нашу землю всеми силами и средствами, которые у нас есть. И сделаем все, чтобы обеспечить безопасную жизнь наших людей. В этом великая освободительная миссия нашего народа,

– подчеркнул "миротворец" Путин.

Однако, конечно, на этих циничных заявлениях он не остановился и пообещал обязательно отстроить разрушенные города и поселки, которые, напомним, и были разрушены в результате его неспровоцированной агрессии, и работать над повышением уровня безопасности.

"Вместе сделаем так, чтобы граждане в новых регионах ощущали поддержку всего народа России, всей страны", – отметил диктатор.