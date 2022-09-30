Такое мнение 24 каналу высказал политолог Владимир Фесенко. По его словам, пресс-секретарь российского диктатора и сам нередко говорит о необходимости переговоров.

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"Надо было продемонстрировать силу и решительность"

Как отметил Фесенко, Песков специально сделал такое заявление в тот день, когда Путин объявил об аннексии оккупированных территорий Украины.

В день этого пропагандистского шоу нужно было продемонстрировать силу и решительность. Это игра и не больше. Это имитация, всего-навсего пропагандистский спектакль,

– подчеркнул политолог.

Почему заявление Пескова – фарс

По его словам, сколько бы в России ни рассказывали, что не заинтересованы в переговорах, реальные шаги свидетельствуют о противоположном.

Путин неоднократно передавал через президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана сигналы о том, что Кремль не прочь сесть за стол переговоров.

На саммите Шанхайской организации сотрудничества в Самарканде российский диктатор оправдывался перед премьер-министром Индии Нарендрой Моди за свои действия в Украине. Тогда Путин заявил, что Кремль хочет переговоров и обвинил президента Зеленского в том, что он якобы к ним не готов.

"Война становится бескомпромиссной"

Фесенко отметил, что Украина действительно не собиралась идти на переговоры на условиях России. А после аннексии украинских территорий ни о каких переговорах уже действительно речь не идет.

Главное следствие этого пропагандистского шоу состоит в том, что Путин отрезал любую возможность для компромиссов. Война становится бескомпромиссной. Единственный путь разрешить нынешние проблемы в военном противостоянии между Украиной и Россией – это военный. Других вариантов сейчас нет,

– подчеркнул Фесенко.

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