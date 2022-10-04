Нагадаємо, що 30 вересня РНБО ухвалили рішення. Воно стосується неможливості проведення переговорного процесу з Росією. У документі йдеться про те, що наша держава, якщо і сяде за один стіл перемовин, то це станеться лише за умови усунення Путіна від керування Росією.

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Рішення стало реакцією на анексію

Відповідне рішення ухвалили, щоб відреагувати на спробу Росією анексувати тимчасово захоплені території Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей.

Розповідаємо, що Володимир Зеленський ухвалив своїм указом:

1. Передовсім мовиться про введення рішення РНБО від 30 вересня 2022 року "Щодо дій України у відповідь на спробу Російської Федерації анексувати території нашої держави, з метою гарантування безпеки євроатлантичного простору, України та відновлення її територіальної цілісності".

2. Крім того, він поклав на секретаря РНБО Олексія Данілова контроль за виконанням цього рішення.

3. Відповідний указ, за словами Зеленського, набуває чинності з моменту його публікації.

Що вирішили у РНБО

В Україні констатували, що проводити переговори з президентом Росії Владіміром Путіним неможливо. Це означає, що наша держава готова до цього процесу лише за умов зміни влади у країні-агресорці. Крім того, під час РНБО схвалили текст спільного звернення президента Володимира Зеленського, глави Верховної Ради Руслана Стефанчука, а також прем'єр-міністра Дениса Шмигаля до НАТО. Нагадаємо, що 30 вересня наша держава подала заявку на вступ до Альянсу. Кабмін повинен підготувати пропозиції, які стосуються багаторівневої системи гарантування безпеки. Основна задача – довести оборонний потенціал нашої держави до готовності дати відсіч ворогові. Крім того, Кабмін повинен зайнятися посиленням обороноздатності нашої держави. Для цього необхідно буде працювати над залученням міжнародних партнерів, які надаватимуть військово-технічну допомогу.