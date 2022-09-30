Про це розповів секретар РНБО Олексій Данілов в ефірі національного телемарафону, повідомляє 24 канал. Над цим пакетом санкцій працювали дуже довго.

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Україна запровадить санкції проти багатьох російських олігархів

Данілов зауважив, що на заяву кремлівського диктатора Володимира Путіна про анексію окупованих українських територій вже відреагувала Велика Британія.

"Я хочу звернути увагу, що в нас на засіданні Ради нацбезпеки та оборони так само відбулася, скажімо так, фінальна частка. Ми дуже довго працювали над величезним пакетом санкцій щодо Російської Федерації – до їхнього військово-промислового комплексу, фінансового комплексу, транспортно-логістичної галузі, енергетичної галузі", – зауважив секретар РНБО.

Він додав, що 30 вересня такі рішення врешті прийняли. Найближчим часом їх можна буде побачити на сайті Офісу Президента.

Там дуже цікаві особи, олігархи РФ. Нам треба був час для того, щоб бездоганно зробити цю роботу. І врешті-решт сьогодні вона була фіналізована, сьогодні була закінчена,

– зазначив Данілов.

Він подякував усім співробітникам Служби безпеки України, які брали в цьому участь, Кабінету міністрів, який давав відповідні подання, і всім, хто приймав це рішення.

"Це була дуже складна кропітка робота, тому що, крім того, щоб зробити оголошення про санкції, треба відразу ввести так звані санкційні досьє", – пояснив секретар РНБО.

Він підсумував, що санкційні досьє потрібні для того, щоб розуміти, що відбувається з кожним "клієнтом", проти якого запровадили санкції.

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У списках можуть бути Дерипаска та Янукович

За інформацією декількох співрозмовників "Економічної правди", РНБО ухвалила рішення про санкції, які стосуються 1300 осіб. Окрім цього, вони синхронізуються з раніше запровадженими санкціями ЄС і США.

Синхронізація з західними санкціями вся, учасники референдумів, Медведчук і оточення, Янукович, Курченко, Дерипаска, Лєбєдєв, Фрідман. І всі олігархи, які йшли в пакеті синхронізації,

– повідомив один зі співрозмовників.

Зверніть увагу! На засіданні РНБО також ухвалили рішення про подання Україною заявки на вступ до НАТО. За словами генсека Альянсу Єнса Столтенберга, чи приймати нашу країну, вирішуватимуть усі 30 країн-членів.

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