Об этом рассказал секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире национального телемарафона, сообщает 24 канал. Над этим пакетом санкций трудились очень долго.

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Данилов отметил, что на заявление кремлевского диктатора Владимира Путина об аннексии оккупированных украинских территорий уже отреагировала Великобритания.

"Я хочу обратить внимание, что у нас на заседании Совета нацбезопасности и обороны так же состоялась, скажем так, финальная доля. Мы очень долго работали над огромным пакетом санкций в отношении Российской Федерации – к их военно-промышленному комплексу, финансовому комплексу, транспортно-логистической отрасли, энергетической отрасли", – отметил секретарь СНБО.

Он добавил, что 30 сентября такие решения наконец-то приняли. В ближайшее время их можно будет увидеть на сайте Офиса Президента.

Там очень интересные личности, олигархи РФ. Нам нужно было время для того, чтобы безупречно сделать эту работу. И в конце концов сегодня она была финализирована, сегодня была закончена,

– отметил Данилов.

Он поблагодарил всех участвовавших в этом сотрудников Службы безопасности Украины Кабинета министров и всех, кто принимал это решение.

"Это была очень сложная кропотливая работа, потому что, кроме того, чтобы сделать объявление о санкциях, нужно сразу ввести так называемые санкционные досье", – пояснил секретарь СНБО.

Он подытожил, что санкционные досье нужны для того, чтобы понимать, что происходит с каждым "клиентом", против которого ввели санкции.

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В списках могут быть Дерипаска и Янукович

По информации нескольких собеседников "Экономической правды", СНБО принял решение о санкциях, касающихся 1300 человек. Кроме того, они синхронизируются с ранее введенными санкциями ЕС и США.

Синхронизация с западными санкциями вся, участники референдумов, Медведчук и окружение, Янукович, Курченко, Дерипаска, Лебедев, Фридман. И все олигархи, которые шли в пакете синхронизации,

– сообщил один из собеседников.

Обратите внимание! На заседании СНБО также было принято решение о подаче Украиной заявки на вступление в НАТО. По словам генсека Альянса Йенса Столтенберга, принимать ли нашу страну, будут решать все 30 стран-членов.

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