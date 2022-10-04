Напомним, что 30 сентября СНБО принял решение. Это касается невозможности проведения переговорного процесса с Россией. В документе говорится, что наше государство, если и сядет за один стол переговоров, это произойдет лишь при устранении Путина от управления Россией.

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Решение стало реакцией на аннексию

Соответствующее решение было принято, чтобы отреагировать на попытку Россией аннексировать временно захваченные территории Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей.

Рассказываем, что Владимир Зеленский принял своим указом:

1. Прежде всего говорится о введении решения СНБО от 30 сентября 2022 года "О действиях Украины в ответ на попытку Российской Федерации аннексировать территории нашего государства с целью обеспечения безопасности евроатлантического пространства, Украины и восстановления ее территориальной целостности".

2. Кроме того, он возложил на секретаря СНБО Алексея Данилова контроль за исполнением этого решения.

3. Соответствующий указ, по словам Зеленского, вступает в силу с его публикации.

Что решили в СНБО

  1. В Украине констатировали, что проводить переговоры с президентом России Владимиром Путиным невозможно. Это означает, что наше государство готово к этому процессу только при смене власти в стране-агрессоре.
  2. Кроме того, во время СНБО был одобрен текст совместного обращения президента Владимира Зеленского, главы Верховной Рады Руслана Стефанчука, а также премьер-министра Дениса Шмыгаля в НАТО. Напомним, что 30 сентября наша страна подала заявку на вступление в Альянс.
  3. Кабмин должен подготовить предложения, касающиеся многоуровневой системы обеспечения безопасности. Основная задача – довести оборонный потенциал нашего государства до готовности дать отпор врагу.
  4. Кроме того, Кабмин должен заняться усилением обороноспособности нашего государства. Для этого необходимо будет работать над привлечением международных партнеров, оказывающих военно-техническую помощь.

Напомним, ранее секретарь СНБО Алексей Данилов рассказывал, что Украина не против переговоров с Россией. Их готовы провести для получения контрибуций и репараций. По его словам, оттягивание этого процесса со стороны Кремля только усугубляет ситуацию. Ведь россияне не только попадут в худшие для себя условия, но и вынуждены будут возместить гораздо больше денег.

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