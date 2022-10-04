Переговоры уже не имеют смысла

Это для 24 канала прокомментировал советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк. Он отметил, что, конечно, проводить переговоры с Россией, которая пытается присвоить себе украинские территории, продолжает обстреливать Украину ракетами и нарушать международное право в полном объеме, нет никакого смысла.

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Переговоры – это хорошее слово. Но Россия никогда не предлагает переговоров, она предлагает ультиматумы разных видов, и предлагает утвердить эти ультимативные требования,

– подчеркнул Подоляк.

А в нынешних условиях, когда Украина имеет военные успехи, переформатированную повестку дня, консолидированную поддержку партнеров и понимание своей стратегии, возникает вопрос – зачем нам вообще идти на ультимативные требования России под видом переговоров?

"Есть позиция, которую Украина зафиксировала. Пожалуйста, хотите переговорный процесс – это нормально, но должны сначала вывести все свои войска к международно признанным границам 1991 года, прекратить огонь и тогда начнем переговорный процесс. Все четко сказано, сейчас это документально зафиксировано, чтобы ни у кого не было никаких соблазнов", – объяснил позицию Украины советник главы ОП.

О чем говорит реакция России на указ Зеленского

Реакция России на задокументированное решение президента Украины не заставила себя ждать. Спикер Путина Дмитрий Песков не проявил никакой фантазии и решил просто "перевести стрелки". Он заявил, что в Кремле будут ждать смену позиции Зеленского или другого президента Украины.

Как отметил Подоляк, Россия сегодня зеркалит все, что делает Украина, и наконец все увидели, что "король – действительно голый".

"Они не могут креативить, не могут контролировать повестку дня. Сегодня она контролируется в полном объеме Украиной уже практически по всем направлениям", – говорит он.

Мы хотим показать всем, что Россию не нужно бояться и нужно формировать свою повестку дня, и тогда Россия вынуждена будет выполнять хотя бы какую-то долю международного права,

– подытожил Михаил Подоляк.

Михаил Подоляк о переговорах с Россией и указе Зеленского: смотрите видео

О чем говорится в указе президента

Указ Владимира Зеленского стал утверждением решения Совета национальной безопасности и обороны Украины, которая приняла его 30 сентября – после того, как Путин заявил об аннексии украинских областей.

Президент подписал документ 4 октября. В нем указано, что этим указом вводится в действие соответствующее решение СНБО о невозможности проведения переговоров с президентом России Путиным, а контроль над его исполнением возлагается на секретаря СНБО Алексея Данилова.