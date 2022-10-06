Об этом 24 каналу рассказал советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк. Он прокомментировал неоднократные случаи гибели мобилизованных российских в так называемых "подготовительных центрах" или на полигонах.

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По его словам, в России проходит полный бардак практически во всех сферах, кроме сырья. Там местные элиты получают большие деньги, чтобы потом покупать себе яхты или дома на Западе.

Мобилизация ускорит загнивание российской политической системы

Как отмечает Подоляк, мобилизация в России, с одной стороны, позитивна для Украины. Ведь этот процесс только "расширит" трещины путинского режима. С другой стороны, украинским военным придется "перемолоть" еще большее количество живой силы оккупантов.

Сейчас Россия находится в тяжелом положении. Арсенал ракет, снарядов и другого оружия все уменьшается, а у российского ВПК нет возможности получить все материалы для восстановления запасов. Все ведь под санкциями. Поэтому и оккупанты берут один из своих "козырей" – живую силу.

У них есть живая сила, которую можно бросить в первый – второй эшелон обороны для того, чтобы немного притормозить ход наших ребят. Это плохо для нас, потому что можно было бы закончить войну как можно скорее, но все же придется перемолотить немного больше россиян.

– отметил Подоляк.

Несмотря на это, вероятно, что для мира действительно психологически важно, если Украина уничтожит еще большее количество российских военных. Тогда у них может окончательно разрушиться миф о "второй армии мира".

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Вооруженные Силы уже уничтожили более 60 тысяч оккупантов

С начала полномасштабного вторжения украинские военные уже перемололи 61 330 российских оккупантов. Такие данные приводит Генеральный штаб ВСУ. Однако там подчеркивают, что потери приблизительные. Точное количество уничтоженных оккупантов трудно подсчитать из-за интенсивных боевых действий.

Всего с 24 февраля украинские защитники уничтожили 2449 танков, 5064 боевых бронированных машин, 1424 артиллерийских систем, 344 реактивных системы залпового огня, 177 средств ПВО, 266 самолетов, 232 вертолета.