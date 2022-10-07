Такое мнение 24 каналу озвучил российский оппозиционный политик Дмитрий Гудков. Ранее российский публицист Андрей Пионтковский назвал пять смертоносных ошибок Путина для него самого за последние 2 недели.

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Пушечное "мясо" против железа ничего не сделает

Гудков рассказал, что пушечное "мясо" против железа ничего поделать не сможет. Возможно, поэтому контрнаступление ВСУ будет продвигаться не так быстро, однако финал очевиден.

Если профессиональная армия была наполовину уничтожена, то полупрофессиональная вообще долго не продержится.

– отметил российский оппозиционный политик.

"Мобики" – это люди из депрессивных регионов

Он продолжил, что судя по разным видео, можно заключить, что эти люди не очень информированы из депрессивных регионов и городов. Создается впечатление, что многие из них собираются на рыбалку или прогулку, не понимая, что их ждет. Как только они начнут возвращаться домой "грузом 200", тогда и произойдет излом сознания.

"Многих и дальше будут мобилизовывать. Даже 1 миллионом Путин не ограничится, потому что ему нужно больше пушечного "мяса", а поскольку оно неэффективно и не будет давать результата, темпы мобилизации будут значительно выше, и начнут приходить за каждым вторым", – заметил Гудков.

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Протест может быть радикальным

Российский оппозиционный политик добавил, что вскоре недовольство может перерасти в радикальный протест. Власть сейчас дает такой выбор населению: или ты погибаешь в бою, или ты получаешь 10 лет тюрьмы за дезертирство, за то, что ты против войны. В заключение люди поймут, что дезертирство и "плакаты" – это не выход, когда можно сделать что-то более весомое.

Количество нападений на военкоматы увеличится, а когда трупов станет слишком много, автоматы могут быть развернуты в обратную сторону,

– подытожил он.

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