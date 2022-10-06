Такими оценками поделился министр обороны Украины Алексей Резников на конференции Forbes "Без розовых очков. Бизнес и государство во время войны".

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Грубо говоря, эти 150 тысяч мобилизованных – пушечное мясо, которое должно заменить тех россиян, которые уже денацифицировались. А остальные 150 тысяч мобилизованных, по словам украинского министра обороны, Россия будет готовить лучше.

Следующие 150 тысяч будут готовить все-таки 2 – 3 месяца, а дальше будут принимать решения, как их использовать,

– отметил Резников.

Он напомнил, что с начала войны потери российских войск только убитыми составили более 50 тысяч человек, к которым нужно добавить еще в два-три раза большие потери ранеными. В то же время он отметил, что мобилизованных нужно еще "одеть, накормить, вооружить".

Обратите внимание! По состоянию на 6 октября количество погибших оккупантов составляет до 61 330. В Генштабе отметили, что это приблизительные данные, поскольку сложно вести точные подсчеты во время активных боевых действий.

Готова ли Украина встречать мобилизованных россиян

Министр обороны Украины подчеркнул, что украинский Генштаб подготовил соответствующие планы по возможным действиям врага. Что касается другой реакции на мобилизацию, то, как отметил Резников, необходимо увеличение помощи оружием и боеприпасами со стороны международных партнеров, "чтобы достойно встретить это очередное нашествие орды".

В этом контексте глава Минобороны напомнил об очередном "Рамштайне", который должен состояться на следующей неделе в Брюсселе и встрече министров обороны.

Нам очень аплодируют за две наши контрнаступательные операции и хотят под это оказывать нам поддержку,

– сказал Резников.

По его словам, также увеличивается выпуск вооружения и боеприпасов в Украине.

Позитивные и отрицательные для Украины моменты российской мобилизации

Советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк прокомментировал неоднократные случаи гибели российских мобилизованных в так называемых подготовительных центрах или на полигонах.

Как отмечает Подоляк, мобилизация в России, с одной стороны, позитивна для Украины. Ведь этот процесс только "расширит" трещины путинского режима. С другой стороны, украинским военным придется "перемолоть" еще большее количество живой силы оккупантов.

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