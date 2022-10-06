Такими оцінками поділився міністр оборони України Олексій Резніков на конференції Forbes "Без рожевих окулярів. Бізнес і держава під час війни".

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Грубо кажучи, ці 150 тисяч мобілізованих – гарматне м'ясо, яке має замінити тих росіян, які вже денацифікувалися. Натомість інші 150 тисяч мобілізованих, за словами українського міністра оборони, Росія готуватиме краще.

Наступні 150 тисяч готуватимуть усе-таки 2 – 3 місяці, а далі вже ухвалюватимуть рішення, як їх використовувати,

– зазначив Резніков.

Він нагадав, що з початку війни втрати російських військ лише вбитими становили понад 50 тисяч осіб, до яких треба додати ще вдвічі-втричі більші втрати пораненими. Водночас він зазначив, що мобілізованих треба ще "одягти, нагодувати, озброїти".

Зверніть увагу! Станом на 6 жовтня кількість загиблих окупантів становить до 61 330. У Генштабі зауважили, що це приблизні дані, оскільки важко вести точні підрахунки під час активних бойових дій.

Чи готова Україна зустрічати мобілізованих росіян

Міністр оборони України наголосив, що український Генштаб підготував відповідні плани на можливі дії ворога. Щодо іншої реакції на мобілізацію, то, як зазначив Резніков, необхідне збільшення допомоги зброєю та боєприпасами з боку міжнародних партнерів, "щоб гідно зустріти цю чергову навалу орди".

У цьому контексті глава Міноборони нагадав про черговий "Рамштайн", що має відбутися наступного тижня в Брюсселі та зустріч міністрів оборони.

Нам дуже аплодують за дві наші контрнаступальні операції і хочуть під це надавати нам підтримку,

– сказав Резніков.

За його словами, також нарощується випуск озброєння та боєприпасів в Україні.

Позитивні та негативні для України моменти російської мобілізації

Радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк прокоментував неодноразові випадки загибелі російських мобілізованих у так званих "підготовчих центрах" чи на полігонах.

Як наголошує Подоляк, мобілізація в Росії, з одного боку, позитивна для України. Адже цей процес лише "розширить" тріщини путінського режиму. З іншого боку, українським військовим доведеться "перемолоти" ще більшу кількість живої сили окупантів.

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