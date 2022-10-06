У Генштабі ЗСУ також зауважили, що загарбники намагаються утримати тимчасово захоплені території. На окремих напрямках росіяни здійснюють перегрупування своїх підрозділів. Тому свіже "гарматне м'ясо" їм потрібне.

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У Росії чоловіків ловлять на вулицях

У Генштабі ЗСУ розповіли, що, за наявною інформацією, часткова мобілізація, оголошена військово-політичним керівництвом Росії, фактично "поглинає" невеличкі населені пункти віддалених регіонів країни-терористки.

Призов відбувається методом облав, практично все чоловіче населення призовного віку силоміць доставляють у військкомати,

– мовиться у повідомленні.

Водночас у Москві навіть на половину не виконали план відмобілізування, який складає по районах менше ніж 0,2 відсотка населення.

Часткова мобілізація в Росії: коротко

Президент Росії Владімір Путін оголосив часткову мобілізацію 21 вересня. Одразу після цього росіяни почали масово втікати за кордон. Дехто виходив на протести, які жорстко придушували силовики.

Черги на кордоні з Грузією було видно з космосу. Військкомати почали встановлювати мобільні пункти призовників.

Вони вже працюють на кордоні з Грузією, Естонією, Латвією та Фінляндією. Однак це не завадило втечі близько 1 000 000 росіян.

Тим, кого мобілізували, доводиться самостійно купувати одяг і спальні мішки. Росіяни постійно скиглять, що не мають ані що їсти, ані де спати.

Командування окупантів радить для зупинки кровотечі використовувати тампони, а рани замотувати лавашем. За словами командирів, турнікети можуть лише нашкодити.

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