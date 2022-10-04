Від початку часткової мобілізації Росію покинули до мільйона громадян. Про це повідомляють ворожі ЗМІ.

Важливо Ймовірність мала, але план дій потрібен: як вберегтися під час радіаційної загрози

Куди втікають російські ухилянти

Порахувати точну кількість наразі неможливо. Одні кажуть про 700 000 втікачів, інші – близько 1 000 000. Напередодні у Міністерстві закордонних справ Казахстану повідомили, що станом на 4 жовтня до країни заїхали 200 тисяч росіян. Втім, 147 тисяч виїхали геть.

Підрахували мігрантів і в Грузії. Лише за один тиждень туди прибули 53 000 росіян. Кожного дня кордон перетинають 10 000. Це на 40 – 45% більше, аніж до 21 вересня.

Зверніть увагу! У Грузії росіян непривітно зустріли з плакатами "Russian deserters, you are not welcome".

Росія відкриває на кордоні мобільні військкомати

Призовників перехоплюють у Псковській області на кордонах з Естонією та Латвією. Для цього встановили мобільні пункти призовників. Усі, хто хоче виїхати за межі Росії, мають пройти перевірку.

Військкомат встановили і на кордоні з Фінляндією. Зокрема у Виборзькому районі Ленінградської області вручають повістки тим, хто підлягає частковій мобілізації. Інші ж записуються на військову службу нібито добровільно.

До речі, черги ухилянтів на кордоні з Грузією було видно з космосу. Тож після оприлюднених знімків з супутника Росія швидко розмістила свій мобільний пункт для призовників.

Читайте також Військовий облік жінок: чи зможуть українки вільно виїжджати за кордон

Приймають далеко не всі: які держави не впускають росіян

Євросоюз повністю зупинив угоду щодо спрощеного візового режиму з Росією ще наприкінці серпня 2022 року.

Від початку осені туристичні візи росіянам не оформлюють Латвія, Литва, Естонія, Польща, Чехія, Словаччина, Данія, Бельгія та Нідерланди. У частину держав не впускають і з будь-якими шенгенськими візами.

Наприкінці вересня влада Фінляндії заявила, що закриває кордони для російських туристів. Нововведення запрацювало з 30 вересня.

Вас може зацікавити – Куди втікають росіяни після оголошення мобілізації: дивіться відео