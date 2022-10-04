С начала частичной мобилизации Россию покинули до миллиона граждан. Об этом сообщают вражеские СМИ.
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Куда бегут российские уклонисты
Подсчитать точное количество невозможно. Одни говорят о 700 000 беглецах, другие – около 1 000 000. Накануне в Министерстве иностранных дел Казахстана сообщили, что на 4 октября в страну въехали 200 тысяч россиян. Впрочем, 147 тысяч уехали.
Подсчитали мигрантов и в Грузии. Только за одну неделю туда прибыли 53 000 россиян. Каждый день границу пересекают 10 000. Это на 40 – 45% больше, чем до 21 сентября.
Россия открывает на границе мобильные военкоматы
Призывников перехватывают в Псковской области на границах с Эстонией и Латвией. Для этого установили мобильные пункты призывников. Все желающие выехать за пределы России должны пройти проверку.
Военкомат установили и на границе с Финляндией. В частности, в Выборгском районе Ленинградской области вручают повестки тем, кто подлежит частичной мобилизации. Остальные же записываются на военную службу якобы добровольно.
Кстати, очереди уклонистов на границе с Грузией были видны из космоса. После обнародованных снимков со спутника Россия быстро разместила свой мобильный пункт для призывников.
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Принимают далеко не все: какие государства не пускают россиян
- Евросоюз полностью остановил соглашение об упрощенном визовом режиме с Россией еще в конце августа 2022 года.
- С начала осени туристические визы россиянам не оформляют в Латвию, Литву, Эстонию, Польшу, Чехию, Словакию, Данию, Бельгию и Нидерланды. В часть государств не впускают и с какими-либо шенгенскими визами.
- В конце сентября власти Финляндии заявили, что закрывают границы для российских туристов. Нововведение заработало с 30 сентября.
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