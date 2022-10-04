Мобильные военкоматы появились в Псковской области на границах с Латвией и Эстонией. Об этом пишут российские СМИ.

Кстати Лукашенко заявил, что Беларусь "участвует" в войне против Украины, но "никого не убивает"

На границах в Псковской области ловят призывников

Местный губернатор Михаил Ведерников заявил, что мужчины призывного возраста пытаются уехать из Псковской области. Наплыв людей очень велик, однако пропускать их не спешат. Чтобы проверить всех на границе развернули мобильные пункты призывников.

Интересно​! Ведерников подтвердил, что соседние государства не очень ждут россиян.

Кремлевский прихвостень также заявил, что из Псковской области якобы пытаются уехать и украинцы. И добавил, что ситуацию держат на контроле. Впрочем, тем, кто пытается выехать за пределы России, лучше выбирать менее загруженные маршруты, порекомендовал вражеский чиновник.

Россияне пытаются скрыться от "могилизации": что известно

После объявления частичной мобилизации граждане страны-агрессора пытаются выехать за границу. Мужчины боятся, что их отправят умирать на войну против Украины.

Очереди уклонистов на границе с Грузией были видны из космоса. Соответствующие снимки со спутника обнародовали в соцсетях. После этого на границе начали разворачивать мобильный военкомат.

Кстати, дезертиров грузины встречали с плакатами "Russian deserters, you are not welcome". Грузины стояли с флагом Украины и спрашивали враждебных граждан, зачем те убегают от войны, если сами в большинстве своем ее поддерживали.

Не смогли уклонисты и вылететь за пределы страны. В аэропорты передали списки призывников.

Какие страны не впускают россиян

В конце августа Евросоюз полностью остановил соглашение об упрощенном визовом режиме с Россией.

С начала осени туристические визы россиянам не оформляют Латвию, Литву, Эстонию, Польшу, Чехию, Словакию, Данию, Бельгию и Нидерланды. В часть государств не пускают и с какими-либо шенгенами.

Латвия потролила россиян. Министр иностранных дел заявил, что уклонистов в страну не будут впускать.

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