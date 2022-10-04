По словам белорусского президента, он не скрывает участия в войне против Украины. Об этом пишут местные СМИ.

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Беларусь "участвует" в войне против Украины

Что касается нашего участия в "специальной военной операции" в Украине, то мы участвуем там. Мы этого не скрываем. Но мы никого не убиваем. Мы никуда не посылаем своих военных. Мы не нарушаем своих обязательств,

– заявил Лукашенко.

Он подчеркнул, что участие Беларуси в войне в том, чтобы "не допустить распространения этого конфликта на территорию Беларуси". Также Лукашенко якобы не хочет допустить удара по своей стране под прикрытием "специальной военной операции" со стороны Польши, Литвы и Латвии.

"Как я говорил, в спину россиянам стрелять никто не будет с территории Беларуси. Вот наше участие", – подчеркнул белорусский президент.

Интересно, что Лукашенко не упомянул ракетные удары по Украине с территории Беларуси. Также он не сказал о том, что в первые дни войны их страна была плацдармом россиян для наступления.

Лукашенко провел совещание по военной безопасности

4 октября Лукашенко провел совещание по вопросам военной безопасности. Он уверен, что в Беларуси нет необходимости объявлять мобилизацию.

Совещание провели, чтобы "проанализировать военно-политическую обстановку и наработать меры реагирования".

"Как и договаривались ранее, в плановом порядке мы сегодня собрали руководителей силовых ведомств для того, чтобы совместно проанализировать военно-политическую обстановку, которая динамично развивается, и, конечно же, выработать меры реагирования на складывающуюся ситуацию", – сказал белорусский президент.

Лукашенко подчеркнул, что в совещании "никакой чрезвычайщины нет", поэтому и "повода для разного рода пересудов и фейков быть не должно".

На совещании присутствовали премьер-министр, глава администрации президента, руководство военного, силового и правоохранительного блока, а также командующие войсками.

Лукашенко заговорил о "мобилизации"

Президент Беларуси призвал "мобилизовать всех" на сбор урожая, отметив, что речь идет, в частности, о школьниках. Так, Лукашенко хочет "мобилизовать студентов, рабочих, государственных служащих и других людей", чтобы собрать урожай.

Кстати, ранее Лукашенко приехал в Россию и заговорил о настоящей мобилизации и тех, кто бежал из страны-агрессора.

"В России 25 миллионов мобилизационный ресурс. Хорошо, пусть сбежали 30 тысяч, ну, 50 тысяч. А если бы они здесь остались, они что, нашими людьми были бы? Пусть бегут. Я не знаю, как вы к этому относитесь, а я особо не волновался, когда в 2020 году несколько тысяч уехали", – сказал белорусский президент.

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