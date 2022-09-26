Лукашенко на встрече с путиным высказался о мобилизации в россии. Об этом сообщают росСМИ.

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Что говорил лукашенко на встрече с путиным

Белорусский президент заговорил о сбежавших из россии из-за введения частичной мобилизации.

У нас мобилизацией пугают, здесь кто-то побежал за границу. Слушайте, в россии 25 миллионов мобилизационный ресурс. Ладно, пусть сбежали 30 тысяч, ну, 50 тысяч. А если бы они здесь остались, они что, нашими людьми были бы? Пусть бегут. Я не знаю, как вы к этому относитесь, а я особо не волновался, когда в 2020 году несколько тысяч уехали,

– заявил лукашенко.

Он считает, что через три месяца все значительно изменилось и люди якобы увидели, что "можно жить нормально".

"Никакого страха нет. Ну а Европа если пришла в себя, пусть они думают. Я им уже три раза сказал, что их будущее вместе с нами. Вместе с россией, где есть все, что им нужно. А у них есть то, что мы можем у них купить. Что им еще нужно? Просто нужно принимать ответственные решения. Не хотят – не надо", – сказал белорусский президент.

Кроме того, лукашенко назвал россию "партнером" беларуси и выразил благодарность:

Мы не раз говорили: жизнь разнообразна, мы нужны кому-то, нам кто-то нужен, и мы нашли партнеров! Надо выразить благодарность за понимание. Непростой период! Люди понимают,

– добавил президент.

Встреча лукашенко с путиным: смотрите видео

Напомним, что александр лукашенко поручил государственному секретарю Совбеза начать подготовку к обороне "по нормам военного времени".

Также лукашенко начал говорить, что мир якобы разваливается и находится на грани ядерного конфликта. По его словам, США есть во всех значительных политических конфликтах и при этом "полностью игнорируют внутренние разногласия на грани гражданского противостояния".

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