Лукашенко на зустрічі з путіним висловився про мобілізацію в росії. Про це повідомляють росЗМІ.

До теми Мобілізації не буде, та воєнні навички потрібні, – лукашенко забрехався на тлі російських істерик

Що казав лукашенко на зустрічі з путіним

Білоруський президент заговорив про тих, хто втік з росії через введення часткової мобілізації.

У нас мобілізацією лякають, тут хтось побіг за кордон. Слухайте, у росії 25 мільйонів мобілізаційний ресурс. Добре, нехай втекли 30 тисяч, ну, 50 тисяч. А якби вони тут залишилися, вони що, нашими людьми були б? Нехай біжать. Я не знаю, як ви до цього ставитеся, а я особливо не хвилювався, коли у 2020 році кілька тисяч виїхали,

– заявив лукашенко.

Він вважає, що за три місяці все значно змінилося і люди буцімто побачили, що "можна жити нормально".

"Жодного страху немає. Ну а Європа якщо отямилася, нехай вони думають. Я їм уже три рази сказав, що їхнє майбутнє разом із нами. Разом із росією, де є все, що їм треба. А у них є те, що ми можемо у них купити. Що їм ще треба? Просто треба приймати відповідальні рішення. Не хочуть – не треба", – сказав білоруський президент.

Крім того, лукашенко назвав росію "партнеркою" білорусі і висловив подяку:

Ми не раз говорили: життя різноманітне, ми потрібні комусь, нам хтось потрібен і ми знайшли партнерів! Треба висловити подяку за розуміння. Непростий період! Люди розуміють,

– додав президент.

Зустріч лукашенка з путіним: дивіться відео

Нагадаємо, що олександр лукашенко доручив державному секретарю ради безпеки розпочати підготовку до оборони "за нормами воєнного часу".

Також лукашенко почав говорити, що світ нібито розвалюється та перебуває на межі ядерного конфлікту. За його словами, США є у всіх значних політичних конфліктах і при цьому "повністю ігнорує внутрішні розбіжності на межі громадянського протистояння".

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