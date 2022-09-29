Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт Павел Нарожный. Он прокомментировал слова белорусского оппозиционера Павла Латушко, заявившего, что лукашенко якобы согласился развернуть на территории страны 120 тысяч оккупантов и готовится мобилизовать 100 тысяч белорусов.
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По мнению военного эксперта, угроза наступления из беларуси не слишком высокая. Однако, если они рискнут напасть с севера, то получат много серьезных проблем.
Угроза есть, но не столь серьезная, как в феврале
Нарожный отмечает, что сейчас на Севере расположено значительное количество украинских войск, которое будет однозначно оказывать жесткое сопротивление оккупантам. Там оборудовали новые укрепленные позиции. Поэтому история февраля – марта, когда россияне довольно быстро продвинулись в Киев, не повторится.
И не стоит забывать, что сейчас в той же Черниговской области сплошное болото и реки. Оккупанты очень быстро увязнут.
Думаю, что не будет повторения истории февраля – марта, когда они как нож в масло дошли до Киева. Теперь другая ситуация. Много уничтоженных мостов, укреплений. Много войск на том направлении. Думаю, что это маловероятный сценарий,
– отметил Нарожный.
Но расслабляться не нужно
С другой стороны, не стоит заниматься "шапкозакидыванием". Однако следует объективно оценивать возможности врагов.
Как отметил Нарожный, чтобы содержать группировку в 120 тысяч человек, требуется огромное количество боеприпасов, техники и нормальной логистики. Кроме того, не стоит забывать о качестве подготовки личного состава.
У них уже огромные проблемы с боеприпасами. Не думаю, что эти 120 тысяч за 1 – 2 недели, пока их будут разворачивать, смогут пройти какую-нибудь учебу. Конечно, не хочу заниматься "шапкозакидыванием". Да, угроза существует, но не так серьезная, как была в феврале,
– считает Нарожный.
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Латушко утверждает, что лукашенко готовится к войне
- По данным белорусского оппозиционера Павла Латушко, лукашенко согласился разместить на территории беларуси 120 тысяч российских военных. Кроме того, он собирается мобилизовать еще 100 тысяч белорусов.
- Важно! Эта информация пока никак не подтверждена.
- Позже белорусские телеграм-каналы писали, что пока нет никаких доказательств слов Павла Латушко. Также там не зафиксировали данных, что в беларуси начинается мобилизация. Хотя в белорусских СМИ была информация о повестках в Бобруйске. Но в местном военкомате утверждали, что это обычная рутинная работа, а не мобилизация.
- Кроме того, по данным Главного управления разведки Минобороны Украины, в беларуси уже готовят места для размещения 20 тысяч мобилизованных из россии.