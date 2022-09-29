Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт Павел Нарожный. Он прокомментировал слова белорусского оппозиционера Павла Латушко, заявившего, что лукашенко якобы согласился развернуть на территории страны 120 тысяч оккупантов и готовится мобилизовать 100 тысяч белорусов.

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По мнению военного эксперта, угроза наступления из беларуси не слишком высокая. Однако, если они рискнут напасть с севера, то получат много серьезных проблем.

Угроза есть, но не столь серьезная, как в феврале

Нарожный отмечает, что сейчас на Севере расположено значительное количество украинских войск, которое будет однозначно оказывать жесткое сопротивление оккупантам. Там оборудовали новые укрепленные позиции. Поэтому история февраля – марта, когда россияне довольно быстро продвинулись в Киев, не повторится.

И не стоит забывать, что сейчас в той же Черниговской области сплошное болото и реки. Оккупанты очень быстро увязнут.

Думаю, что не будет повторения истории февраля – марта, когда они как нож в масло дошли до Киева. Теперь другая ситуация. Много уничтоженных мостов, укреплений. Много войск на том направлении. Думаю, что это маловероятный сценарий,

– отметил Нарожный.

Но расслабляться не нужно

С другой стороны, не стоит заниматься "шапкозакидыванием". Однако следует объективно оценивать возможности врагов.

Как отметил Нарожный, чтобы содержать группировку в 120 тысяч человек, требуется огромное количество боеприпасов, техники и нормальной логистики. Кроме того, не стоит забывать о качестве подготовки личного состава.

У них уже огромные проблемы с боеприпасами. Не думаю, что эти 120 тысяч за 1 – 2 недели, пока их будут разворачивать, смогут пройти какую-нибудь учебу. Конечно, не хочу заниматься "шапкозакидыванием". Да, угроза существует, но не так серьезная, как была в феврале,

– считает Нарожный.

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