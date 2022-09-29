Про це 24 каналу розповів військовий експерт Павло Нарожний. Він прокоментував слова білоруського опозиціонера Павла Латушка, який заявив, що лукашенко нібито погодився розгорнути на території країни 120 тисяч окупантів та готується мобілізувати 100 тисяч білорусів.

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На думку військового експерта, загроза наступу з білорусі не надто висока. Однак, якщо вони таки ризикнуть напасти з півночі, то отримають багато серйозних проблем.

Загроза є, але не така серйозна, як в лютому

Нарожний наголошує, що зараз на Півночі розташована значна кількість українських військ, яка однозначно чинитиме жорсткий спротив окупантам. Там обладнали нові укріплені позиції. Тому історія лютого – березня, коли росіяни досить швидко просунулися до Києва, не повториться.

І не варто забувати, що зараз на тій ж Чернігівщині саме болото та річки. Окупанти дуже швидко загрузнуть.

Думаю, що не буде повторення історії лютого – березня, коли вони як ніж в масло дійшли до Києва. Зараз інша ситуація. Багато знищених мостів, укріплень. Багато військ є на тому напрямку. Думаю, що це малоймовірний сценарій,

– зазначив Нарожний.

Але розслаблятися не потрібно

З іншого боку, не варто займатися "шапкозакиданням". Однак потрібно об'єктивно оцінювати можливості ворогів.

Як зазначив Нарожний, щоб утримувати угруповання в 120 тисяч осіб, потрібно величезну кількість боєприпасів, техніки та нормальну логістику. Крім того, не варто забувати про якість підготовки особового складу.

В них вже величезні проблеми з боєприпасами тощо. Не думаю, що ці 120 тисяч за 1 – 2 тижні, поки їх розгортатимуть, зможуть пройти якесь навчання. Звісно, не хочу займатися "шапкозакиданням". Так, загроза існує, але не така серйозна, як була в лютому,

– вважає Нарожний.

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