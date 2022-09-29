Латушко зауважив, що Лукашенко готується до війни. Тому реакція Заходу – необхідна.

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Згодом білоруські телеграм-канали повідомили, що жодних доказів слів Латушка наразі немає. Даних, що у білорусі може початися мобілізація, начебто не зафіксували.

ЗМІ повідомили, що у білорусі видають повістки

Тим часом білоруські ЗМІ заявили, що у білорусі почали видавати повістки. Зокрема, у Бобруйську вимагають, аби чоловіки прибули до військкомату. Таке рішення аргументують необхідністю "вручити мобілізаційне розпорядження".

Повідомляють також, що на місцевих підприємствах у чоловіків перевіряють:

прописку;

фактичне місце проживання;

номери мобільних та домашніх телефонів.

Водночас місцева влада повідомляє, що про жодну мобілізацію не мовиться. Начебто відбувається лише щорічна робота чиновників військового комісаріату.

Ні про яку мобілізацію – часткову чи повну – не мовиться. Це рутинна повсякденна, щорічна робота чиновників військового комісаріату,

– розповів військовий комісар Могилевської області.

Водночас у мережі вже поширюються панічні повідомлення. Людям не хочеться ставати "гарматним м'ясом", яке відправлять на війну.

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