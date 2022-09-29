Латушко зауважив, що Лукашенко готується до війни. Тому реакція Заходу – необхідна.
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Згодом білоруські телеграм-канали повідомили, що жодних доказів слів Латушка наразі немає. Даних, що у білорусі може початися мобілізація, начебто не зафіксували.
ЗМІ повідомили, що у білорусі видають повістки
Тим часом білоруські ЗМІ заявили, що у білорусі почали видавати повістки. Зокрема, у Бобруйську вимагають, аби чоловіки прибули до військкомату. Таке рішення аргументують необхідністю "вручити мобілізаційне розпорядження".
Повідомляють також, що на місцевих підприємствах у чоловіків перевіряють:
- прописку;
- фактичне місце проживання;
- номери мобільних та домашніх телефонів.
Водночас місцева влада повідомляє, що про жодну мобілізацію не мовиться. Начебто відбувається лише щорічна робота чиновників військового комісаріату.
Ні про яку мобілізацію – часткову чи повну – не мовиться. Це рутинна повсякденна, щорічна робота чиновників військового комісаріату,
– розповів військовий комісар Могилевської області.
Водночас у мережі вже поширюються панічні повідомлення. Людям не хочеться ставати "гарматним м'ясом", яке відправлять на війну.
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